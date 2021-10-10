Экс-тренер ЦСКА Аксёнов возглавил «Текстильщик»

Андрей Аксёнов покинул пост старшего тренера молодёжной команды ЦСКА и стал наставником «Текстильщика», сообщает пресс-служба клуба из Иваново. Также тренерский штаб команды пополнил Максим Боков.

«Желаем успешной работы в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Текстильщика».

Ранее пост главного тренера «Текстильщика» покинул Сергей Павлов, который работал с командой с начала 2020 года.

«Текстильщик» после 16 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Иваново набрала 14 очков. От спасительного 16-го места «Текстильщик» отделяют четыре очка. Отметим, что в пяти последних матчах клуб из Иваново одержал лишь одну победу. Следующий матч «Текстильщик» проведёт 13 октября. В очередном туре ФНЛ ивановские футболисты встретятся с «Оренбургом».