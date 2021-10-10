Президент «ПСЖ»: мы используем не больше денег на трансферы, чем другие клубы
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу трансферной политики клуба.
«Многие говорят о цифрах, связанных с трансферами «ПСЖ», но я хочу сказать, что наша команда инвестирует не больше средств, чем другие клубы. В мировом футболе можно увидеть и большие суммы.
Все наши новобранцы в это летнее трансферное окно являлись свободными агентами. Зарплаты этих футболистов были очень высокими ещё до прихода в наш клуб… Единственное, мы заплатили за Хакими, потому что давно хотели его видеть в команде. А потом появился Нуну Мендеш. Это потрясающий талант!» — приводит слова Леонардо Footmercato.
«ПСЖ» в 9 матчах чемпионата Франции набрал 24 очка, что позволяет команде занимать первое место в турнирной таблице.
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