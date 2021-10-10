Президент «ПСЖ»: мы используем не больше денег на трансферы, чем другие клубы

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу трансферной политики клуба.

«Многие говорят о цифрах, связанных с трансферами «ПСЖ», но я хочу сказать, что наша команда инвестирует не больше средств, чем другие клубы. В мировом футболе можно увидеть и большие суммы.

Все наши новобранцы в это летнее трансферное окно являлись свободными агентами. Зарплаты этих футболистов были очень высокими ещё до прихода в наш клуб… Единственное, мы заплатили за Хакими, потому что давно хотели его видеть в команде. А потом появился Нуну Мендеш. Это потрясающий талант!» — приводит слова Леонардо Footmercato.

«ПСЖ» в 9 матчах чемпионата Франции набрал 24 очка, что позволяет команде занимать первое место в турнирной таблице.