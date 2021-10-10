Капитан сборной Японии подвергся расистским оскорблениям после матча с Саудовской Аравией

Защитник «Сампдории» и сборной Японии Майя Йосида стал жертвой расистских оскорблений после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Саудовской Аравией. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Во время послематчевого интервью Йосиды местные болельщики начали смеяться над ним и показывать различные жесты. Разгневанный японец не стал терпеть нападок, подошёл к трибунам и вступил в словесную перепалку со зрителями. После этого Йосида не стал продолжать интервью и покинул стадион.
Видео можно посмотреть на странице Al Bayan Sports в «Твиттере». Права на видео принадлежат ФИФА.
«Были расистские жесты. Я не намерен с этим мириться. Подобное уже было ранее. Это неутешительно», — приводит слова Йосиды Algulf.
После инцидента аравийцы запустили в соцсетях компанию под хэштегом «Саудовская общественность извиняется перед Японией».
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