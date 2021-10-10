Сергей Карасёв будет работать на VAR в матче отбора ЧМ-2022 Болгария — Северная Ирландия

Российский арбитр Сергей Карасёв будет отвечать за VAR в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Болгария — Северная Ирландия, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помогать Карасёву будет судья Алексей Лунёв. Встреча обслужит болгарская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Болгария — Северная Ирландия состоится 12 октября на стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария). Начало встречи — в 21:45 мск. Северная Ирландия набрала 5 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы С. Болгария (5) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Италии (14), Швейцарии (11) и Литвы (3).
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