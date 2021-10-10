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Маркус Гисдоль станет новым главным тренером «Локомотива»

Маркус Гисдоль станет новым главным тренером «Локомотива»
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«Локомотив» на официальном сайте объявил о достижении договорённости с немецким тренером Маркусом Гисдолем. В ближайшее время 52-летний немецкий специалист займёт пост главного тренера московской команды.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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