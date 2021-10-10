Сёмин отреагировал на назначение Маркуса Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

«У «Локомотива» очень хорошие ориентиры для каждого тренера. Это много чемпионских званий, много кубков. Хорошие результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, 1/8 Лиги чемпионов. Новому тренеру мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.



«Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (23).