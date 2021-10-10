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Италия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция игры за 3-е место в Лиге наций начнётся в 16:00

Италия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция игры за 3-е место в Лиге наций начнётся в 16:00
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Сегодня, 10 октября, состоится матч Италия — Бельгия. Игра за 3-е место в Лиге наций УЕФА пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Бельгия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович.

В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Италии проиграла Испании (1:2), а бельгийская национальная команда уступила сборной Франции (2:3). Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится также сегодня, 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

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