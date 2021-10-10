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Смородская: ничего хорошего от назначения Гисдоля не жду. Очень жалко «Локомотив», игроков

Смородская: ничего хорошего от назначения Гисдоля не жду. Очень жалко «Локомотив», игроков
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера железнодорожников.

«У Рангника нет истории позитивного строительства клуба. У него есть история ковровых закупок. А чтобы потом получался хороший клуб и вишенка на торте… этого нет. Я абсолютно не верю в это назначение, ничего хорошего не жду.

Очень жалко клуб, футболистов. Можем оттянуться назад — кого накупил Рангник? Бека Бека — очень средний игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

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