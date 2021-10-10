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Червиченко: нет задачи сделать «Локомотив» великим, есть задача потратить бюджет

Червиченко: нет задачи сделать «Локомотив» великим, есть задача потратить бюджет
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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

«Назначение непонятное для фанатов, а для осваивателей бюджета назначение Гисдоля понятно. Нет задачи сделать «Локомотив» великим или чемпионом. Есть задача потратить бюджет с интересом для себя. Если кому-то что-то непонятно, то люди плохо понимают, что творится на этой поляне. Ни о каком усилении тренерского штаба и речи быть не может. Николич – самая сильная позиция в «Локомотиве», его убрали исключительно под то, чтобы под своим тренером исполнять то, что исполняли раньше.

Рангнику слишком много позволено в «Локомотиве», но это вопрос к руководству РЖД, это их команда и бюджет, им за эти деньги отвечать. Если РЖД считает, что за них можно ответить – ради бога. Нам с вами эти деньги не достанутся, всё равно, что с ними будет, а у них есть проблемы и их нужно будет решать. Это показательный опыт для хозяев других клубов, чтобы они смотрели на «Локомотив» и видели, как могут разводить.

Ни один частный хозяин не позволил бы такому происходить в своём клубе. Хотя, один раньше позволял, Цорн и компашка уже побывали в «Спартаке». Но там быстренько поняли, что к чему. Это просто раздача денег», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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