ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче

В товарищеском матче ЦСКА встречался с «Нижним Новгородом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. На 76-й минуте форвард «Нижнего Новгорода» Кирилл Косарев сравнял счёт.



Московский ЦСКА в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Нижний Новгород» проведёт встречу с «Крыльями Советов» в Самаре. Обе игры состоятся 17 октября.