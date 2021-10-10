Неймар: думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня
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29-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что думает о завершении международной карьеры после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Мне так кажется, потому что я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Так что я сделаю всё, чтобы хорошо выступить и выиграть вместе со своей сборной, осуществив тем самым самою большую мечту детства. Надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Неймара Goal.com.
Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды нападающий — олимпийский чемпион (2016) и победитель Кубка конфедераций (2013). Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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