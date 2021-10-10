Италия — Бельгия: составы команд на матч за 3-е место в Лиге наций УЕФА

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Бельгии на матч за 3-е место в Лиге наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Бельгия.

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Локателли, Пеллегрини, Берарди, Распадори, Кьеза.



Сборная Бельгии: Куртуа, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Салемакерс, Тилеманс, Витсель, Кастань, Карраско, Батшуайи, Ванакен.

В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Италии проиграла Испании (1:2), а бельгийская национальная команда уступила сборной Франции (2:3). Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится также сегодня, 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.