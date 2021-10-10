Кержаков: матч проходил по сценарию ЦСКА, но «Нижний Новгород» показал неплохой результат
Поделиться
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча с ЦСКА (1:1).
«Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат. А ребята ещё раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку.
Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии. Но они справились с волнением. Молодцы!» — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Новость по темеЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче
Комментарии
- 10 октября 2021
-
16:39
-
16:36
-
16:12
-
16:10
-
15:42
-
15:40
-
15:11
-
15:03
-
14:41
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:15
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:31
-
12:11
-
11:50
-
11:43
-
11:31
-
10:59
-
10:53
-
10:47
-
10:33
-
10:01
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
05:50
Партнерский контент