Кержаков: матч проходил по сценарию ЦСКА, но «Нижний Новгород» показал неплохой результат

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча с ЦСКА (1:1).



«Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат. А ребята ещё раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку.



Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии. Но они справились с волнением. Молодцы!» — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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