Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проявляет интерес к Рахиму Стерлингу

«Барселона» проявляет интерес к Рахиму Стерлингу
Комментарии

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность аренды английского полузащитника Рахима Стерлинга, сообщает Sport.es.

Сообщается, что каталонский клуб предпримет попытки арендовать Стерлинга в случае, если не удастся подписать новый контракт с Усманом Дембеле. Действующее соглашение француза с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2022 года. Усману предложили соглашение до 2025 года с понижением зарплаты, но француз пока не принял предложение.

Летом директор «Барселоны» Матеу Алемани уже контактировал с «Манчестер Сити» по поводу Рахима Стерлинга. Стороны продолжают вести переговоры.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги англичанин принял участие в 7 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021