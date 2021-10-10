«Барселона» проявляет интерес к Рахиму Стерлингу
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Руководство «Барселоны» рассматривает возможность аренды английского полузащитника Рахима Стерлинга, сообщает Sport.es.
Сообщается, что каталонский клуб предпримет попытки арендовать Стерлинга в случае, если не удастся подписать новый контракт с Усманом Дембеле. Действующее соглашение француза с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2022 года. Усману предложили соглашение до 2025 года с понижением зарплаты, но француз пока не принял предложение.
Летом директор «Барселоны» Матеу Алемани уже контактировал с «Манчестер Сити» по поводу Рахима Стерлинга. Стороны продолжают вести переговоры.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги англичанин принял участие в 7 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
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