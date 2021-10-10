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Верратти заявил, что хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

Верратти заявил, что хочет завершить карьеру в «ПСЖ»
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мыслями о будущем. Итальянский футболист признался, что хотел бы остаться в парижском клубе до конца карьеры.

«У меня была возможность сыграть с величайшими чемпионами и против них. Именно этого я хотел больше всего. В итоге я влюбился в этот клуб. Поэтому я всегда полностью выкладываюсь.

Парижанин навсегда? Я знаю, что буду здесь всегда», — цитирует Верратти beIN Sports.

За «ПСЖ» Верратти выступает с 2012 года. В составе «ПСЖ» он семь раз становился чемпионом Франции, восемь раз выигрывал Суперкубок страны, шесть раз побеждал в Кубке французской лиги и шесть раз — в Кубке Франции. В «ПСЖ» Верратти перешёл из итальянского клуба «Пескара».

В составе сборной Италии Марко выиграл чемпионат Европы в 2021 году.

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