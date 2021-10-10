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Это'О: надеюсь, «Интер» снова выиграет скудетто. Но нужно будет побороться

Это'О: надеюсь, «Интер» снова выиграет скудетто. Но нужно будет побороться
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Бывший камерунский форвард «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О поделился впечатлениями от выступления за нерадзурри.

«Когда я подписывал контракт, была разница в моём требовании к заработной плате и предложении клуба, поэтому попросил добавить бонус за победу в Лиге чемпионов. Я был уверен, что мы выиграем её в течение двух лет. У нас была команда, состоящая из настоящих бойцов, хороших людей. Тренер понимал и нас, и наших болельщиков. Нам повезло в игре с «Барселоной», но это произошло после того, как мы бились на протяжении всего сезона.

Надеюсь, что «Интер» снова выиграет скудетто в этом сезоне. У них есть команда, чтобы конкурировать и побеждать. Но нужно будет побороться», — цитирует Это'О Calciomercato.

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