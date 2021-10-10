Флик оценил силу сборной Северной Македонии перед матчем с Германией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от гостевого матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Северной Македонии, который состоится завтра, 11 октября. Первый матч команд, проходивший в Дуйсбурге, завершился сенсационной победой македонцев со счётом 2:1.

«Нам предстоит сыграть с командой, которая совершенно точно знает, как играть в футбол. С новым тренером они ещё не проигрывали. И, конечно, соперник будет уверен в своих силах перед нашим матчем, учитывая, что произошло в предыдущей встрече.

Нужно быть готовыми к шумному поведению зрителей. Но мы хотим сыграть в свой футбол и одержать победу.

Нам всегда было важно играть для болельщиков. Команда показала большое желание в матче с Румынией и перевернула игру, чтобы победить», — цитирует Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.