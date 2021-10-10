«Арсенал» отыграл два мяча в товарищеском матче с «Химками», Марков оформил дубль

В товарищеском матче «Химки» разошлись миром с тульским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Родина» в Химках и завершилась со счётом 2:2.
В первом тайме хозяева забили два гола — отличились Александр Трошечкин и Илья Кухарчук. После перерыва нападающий «Арсенала» Евгений Марков оформил дубль.
В РПЛ команды играли 2 октября. В 10-м туре РПЛ «Арсенал» принимал «Химки». Зрители забитых мячей так и не увидели, команды сыграли вничью — 0:0. Матч получился довольно равным, чуть чаще атаковали гости.
«Арсенал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, занимают 14-е место.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Арсенал» будет принимать «Зенит». «Химки» в предстоящем туре на своём поле сыграют с «Ахматом».
- 10 октября 2021
-
18:24
-
18:19
-
18:12
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
16:39
-
16:36
-
16:12
-
16:10
-
15:42
-
15:40
-
15:11
-
15:03
-
14:41
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:15
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:31
-
12:11
-
11:50