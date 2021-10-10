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«Арсенал» отыграл два мяча в товарищеском матче с «Химками», Марков оформил дубль

«Арсенал» отыграл два мяча в товарищеском матче с «Химками», Марков оформил дубль
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В товарищеском матче «Химки» разошлись миром с тульским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Родина» в Химках и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме хозяева забили два гола — отличились Александр Трошечкин и Илья Кухарчук. После перерыва нападающий «Арсенала» Евгений Марков оформил дубль.

В РПЛ команды играли 2 октября. В 10-м туре РПЛ «Арсенал» принимал «Химки». Зрители забитых мячей так и не увидели, команды сыграли вничью — 0:0. Матч получился довольно равным, чуть чаще атаковали гости.

«Арсенал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, занимают 14-е место.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Арсенал» будет принимать «Зенит». «Химки» в предстоящем туре на своём поле сыграют с «Ахматом».

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