Тренер сборной Словении: не знаю, удастся ли повторить успех, но Марибор — значимое место
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России.
«У нас ответственный матч. Хотим победы, мы её заслуживаем. Желаю нам удачи. 12 лет с прошлого памятного матча — срок. Каждый раз с удовольствием приезжаем в Марибор. Не знаю, удастся ли нам повторить успех того матча, но это значимое для нас место. Воспоминания — прекрасная вещь, но нельзя сравнивать нынешнюю сборную Словении с той. Завтра будет новый матч. Россия находится в хорошей форме, выиграла у Словакии. Они заслуживают своё место, идут без поражений», — передаёт слова Кека корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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