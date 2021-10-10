Симеоне рассказал, что думал об уходе из «Атлетико» в 2016 году

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, что в 2016 году допускал возможность уйти из клуба.
— У тебя был момент слабости, когда ты думал об уходе из «Атлетико»?
— Один из сложных моментов был после финала Лиги чемпионов в Милане (в 2016 году). Второе поражение в финале Лиги чемпионов. В первый раз мы пропустили гол на 93-й минуте, а тогда дошли до серии пенальти. Мы могли победить. Через 10 минут после этого ты должен стоять перед кучей журналистов, которые жаждут твоей крови, и должен говорить.
Я отходил от тяжёлого удара, и первое, что пришло мне в голову, это то, что я должен обо всём подумать. Нужно было понять, смогу ли я дать игрокам что-то ещё, кроме того, что я уже дал», — цитирует Симеоне El Pais.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время он привёл клуб к двум победам в чемпионате Испании, победе в Кубке и Суперкубке Испании, а также «матрасники» дважды выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
- 10 октября 2021
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