Манчини: если бы не удаление, мы бы сыграли с Испанией так же хорошо, как с Бельгией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча за 3-е место Лиги наций со сборной Бельгии. Встреча закончилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Манчини выразил уверенность, что итальянцы провели бы аналогичный матч и в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (1:2), если бы не остались в меньшинстве. В полуфинале российский арбитр Сергей Карасёв удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи ещё в первом тайме.

«У нас очень хороший выбор вариантов. Мы видели Италию в матче с Испанией и на Евро. Но играть вдесятером сложно. Если бы мы не остались вдесятером в том матче, то сыграли бы примерно таким же образом, как сегодня.

Сегодня наши игроки показали хорошие качества в полузащите и атаке. Они доказали, что могут многое», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.