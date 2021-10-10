Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини: если бы не удаление, мы бы сыграли с Испанией так же хорошо, как с Бельгией

Манчини: если бы не удаление, мы бы сыграли с Испанией так же хорошо, как с Бельгией
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча за 3-е место Лиги наций со сборной Бельгии. Встреча закончилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Манчини выразил уверенность, что итальянцы провели бы аналогичный матч и в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (1:2), если бы не остались в меньшинстве. В полуфинале российский арбитр Сергей Карасёв удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи ещё в первом тайме.

«У нас очень хороший выбор вариантов. Мы видели Италию в матче с Испанией и на Евро. Но играть вдесятером сложно. Если бы мы не остались вдесятером в том матче, то сыграли бы примерно таким же образом, как сегодня.

Сегодня наши игроки показали хорошие качества в полузащите и атаке. Они доказали, что могут многое», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Новость по теме
Италия обыграла Бельгию в матче за 3-е место Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021