Бийол: для меня это особенное — играть против партнёров по ЦСКА и других россиян

Полузащитник сборной Словении Яка Бийол в преддверии матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 со сборной России заявил, что игра с российской командой для него особенная.
«Я знаю хорошо российских игроков. Очень квалифицированные. Мы попытаемся извлечь преимущество из этого, но не знаю, насколько это получится. Но это будет другая игра — игра за страну. Может случиться всё что угодно. Для меня это особенное — играть против своих партнёров по команде и других игроков из России. Сила России? В командной игре. Они доставили нам много проблем в первой игре. Надеюсь, мы сможем извлечь уроки и исправить ошибки», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча Россия — Словения назначено на 21:45 по московскому времени.
- 10 октября 2021
-
18:24
-
18:19
-
18:12
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
16:39
-
16:36
-
16:12
-
16:10
-
15:42
-
15:40
-
15:11
-
15:03
-
14:41
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:15
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:31
-
12:11
-
11:50