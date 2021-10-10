Бийол: для меня это особенное — играть против партнёров по ЦСКА и других россиян

Полузащитник сборной Словении Яка Бийол в преддверии матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 со сборной России заявил, что игра с российской командой для него особенная.

«Я знаю хорошо российских игроков. Очень квалифицированные. Мы попытаемся извлечь преимущество из этого, но не знаю, насколько это получится. Но это будет другая игра — игра за страну. Может случиться всё что угодно. Для меня это особенное — играть против своих партнёров по команде и других игроков из России. Сила России? В командной игре. Они доставили нам много проблем в первой игре. Надеюсь, мы сможем извлечь уроки и исправить ошибки», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча Россия — Словения назначено на 21:45 по московскому времени.