Лапорт: матч с Францией будет для меня особенным, я на 300% с Испанией!

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился ожиданиями от финала Лиги наций со сборной Франции. Ранее Лапорт выступал за молодёжные команды Франции. За сборные Франции разных возрастов он провёл более 50 матчей, а также был капитаном. Лапорт трижды вызывался в главную команду Франции, но так и не провёл ни одного матча. В итоге он стал гражданином Испании и начал выступать за сборную этой страны.

«Матч будет особенным для меня, как я всегда говорил. Я полностью сосредоточен. На 100%, даже на 300% я с Испанией!

Полностью выложусь. Мне предстоит сыграть против моих бывших одноклубников по юношеским сборным. Но я думаю только о победе. Это самое главное», — приводит слова Лапорта пресс-служба сборной Испании.

Финал Лиги наций начнётся в 21:45 мск.