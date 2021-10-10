Стала известна должность, которую может получить Рангник в «Ньюкасле»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник может стать спортивным директором «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.



По информации источника, Рангник заинтересован в работе в английской Премьер-лиге. Немецкий специалист хочет поработать на руководящей должности в клубе, а не быть тренером.



На должность спортивного директора клуба «Ньюкасл» также рассматривает кандидатуру директора академии «Манчестер Сити» Джейсона Уилкокса и ещё следит за рядом других специалистов.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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