Сутормин: не помню, где в 2009-м смотрел игру со Словенией. Все тогда расстроились

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.
«Не знаю, буду ли капитаном. Завтра на установке узнаю. Готов ли? Все готовы. Словения — хорошая европейская команда. Думаю, нет больших отличий от мартовской встречи. Будем отталкиваться от своей игры. Готовность отличная, самочувствие тоже.
Впечатления отличные. Давно мечтал попасть в сборную. Атмосфера топовая, надеюсь, что так и будет продолжаться.
Не помню, где смотрел игру со Словенией 2009 года. Мне было 15 лет. Все тогда точно расстроились, но уже все об этом забыли», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения).
- 10 октября 2021
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