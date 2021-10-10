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Карпин: новых травм, как ни странно, не было

Карпин: новых травм, как ни странно, не было
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков перед матчем квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

«Новых травм, как ни странно, не было. Занимаемся восстановлением и теорией. Разобрали игру со Словакией, переговорили с ребятами. Всё, что не получилось в той игре, — моя вина. Не так донёс, не так объяснил. К ребятам претензий нет. Понимаю, почему я это говорю. Игра со Словакией — полностью моя вина», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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