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Карпин: в сборной нет установки поскорее расставаться с мячом

Карпин: в сборной нет установки поскорее расставаться с мячом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении рассказал об игровом стиле команды. Карпин признался, что в матче со Словенией (1:0 ) россияне не смогли сыграть в свой футбол.

«В сборной нет установки поскорее расставаться с мячом. Со Словакией были проблемы с тем, как мы распоряжались мячом. С Кипром и Мальтой не было проблем.

Задачи минимум у нас не стоит. У нас есть одна задача — бороться за максимум. Не надо даже думать о том, что мы можем завтра второе место обеспечить. Победа нас устроит. Хотелось бы, чтобы с хорошей игрой. Я же не скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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