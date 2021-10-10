Карпин: в сборной нет установки поскорее расставаться с мячом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении рассказал об игровом стиле команды. Карпин признался, что в матче со Словенией (1:0 ) россияне не смогли сыграть в свой футбол.

«В сборной нет установки поскорее расставаться с мячом. Со Словакией были проблемы с тем, как мы распоряжались мячом. С Кипром и Мальтой не было проблем.

Задачи минимум у нас не стоит. У нас есть одна задача — бороться за максимум. Не надо даже думать о том, что мы можем завтра второе место обеспечить. Победа нас устроит. Хотелось бы, чтобы с хорошей игрой. Я же не скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.