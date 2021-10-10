Карпин: даже не знал, что в 2009 году игра была в Мариборе, пока не спросили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией высказался о встрече команд в Мариборе в 2009 году.
«Я даже не знал, что в 2009 году игра была в Мариборе, пока вы не задали мне вопрос. Фаворита завтра нет. 50 на 50. Словения играет у себя дома, так же, как вы сейчас мне сказали, в 2009 году в Мариборе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.
Матч между сборными Словении и России состоялся 18 ноября 2009 года в Мариборе. Это был ответный матч серии стыковых игр зоны УЕФА за право на участие в чемпионате мира 2010 года. В первом матче Россия победила — 2:1. Игра завершилась поражением сборной России со счётом 0:1, единственный гол забил Златко Дедич на 44-й минуте. По сумме двух встреч была ничья 2:2, но словенцы прошли на чемпионат мира благодаря правилу гола на выезде.
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