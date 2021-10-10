Карпин: связка Смолов-Жемалетдинов сильна в атаке? А обороняться нам не надо?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении ответил на вопрос об использовании клубных связок в национальной команде.
«Не используем клубные связки в сборной? Потому что используем других игроков. Это может быть удобнее, а может быть нет. Есть игроки, которые играют в старте. Смолов-Жемалетдинов сильны в атаке? А обороняться нам не надо? Считаю, у нас там проблема, а не в атаке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.
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