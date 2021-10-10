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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контакт с Магуайром на улучшенных условиях

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контакт с Магуайром на улучшенных условиях
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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить действующее соглашение с капитаном команды Гарри Магуайром, сообщает The Sun.

По информации источника, манчестерский клуб уже обратился к игроку, чтобы начать переговоры о новом 5-летнем контракте. Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует увеличить зарплату защитника с € 220 тыс. в неделю до € 350 тыс. в неделю.

Магуайр перешёл в стан «красных дьяволов» летом 2019 года из «Лестер Сити» за € 87 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр сыграл в шести матчах и заработал одну жёлтую карточку.

После семи туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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