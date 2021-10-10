Далич: Словакия хорошо сыграла с Россией. Хорватию ждёт серьёзное испытание

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча со Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Они хорошо играли с Россией, владели мячом 70% времени. У них очень хорошая опорная линия с Гамшиком и Куцкой, хороший центрфорвард Боженик. Мы должны быть осторожны. Знаем, что Лоботки и Вайсса нет. Мы должны быть максимально мотивированы и с первых минут действовать агрессивно. С Кипром мы играли хорошо, но завтра нас ждёт серьёзное испытание», — приводит слова Далича 24sata.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — на один балл меньше.
- 10 октября 2021
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