Скоулз: не понимаю, почему Погба хочет уехать из Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз высказался о возможном уходе Поля Погба из манчестерского клуба.



«Я думаю, что идёт большая дискуссия. Наверное, можно сказать, что половина людей хочет, чтобы он остался, а другая половина не будет так переживать, если он уйдёт.



Мне кажется, что середина поля — это небольшая проблема для нас. Если он будет играть в полную силу, как он каждый раз выступает за сборную Франции, тогда нужно попытаться удержать его.



Не могу понять, почему он хочет уехать отсюда. Почему ты хочешь уехать из Англии? Вы посмотрите на «Реал» — испанская лига исчезла. В «Реале» и «Барселоне» абсолютный, полный бардак.



«Пари Сен-Жермен» может быть альтернативным вариантом для него, но сейчас английская Премьер-лига лучшая. Посмотрите на четыре топовые команды, у них есть всё — лучшие игроки, лучшие менеджеры. Так почему он должен хотеть уехать?



Но всё зависит от клуба. Если клуб захочет оставить его у себя, всё отлично, если нет, мы с ним попрощаемся», — цитирует Скоулза The Sun.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба сыграл в семи матчах и отдал семь результативных передач.

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