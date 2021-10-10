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Испания — Франция: стартовые составы на финал Лиги наций

Испания — Франция: стартовые составы на финал Лиги наций
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Сегодня, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финал Лиги наций. В главном матче турнира встретятся сборные Испании и Франции. Начало — в 21:45 мск.

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч.

Испания: Симон, Алонсо, Лапорт, Гарсия, Аспиликуэта, Родриго, Бускетс, Гави, Сарабия, Оярсабаль, Торрес.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Кунде, Т. Эрнандес, Павар, Тчуамени, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Испания — Франция.

Франция в полуфинале Лиги наций обыграла Бельгию со счётом 3:2. Испания нанесла поражение Италии со счётом 2:1. Ранее сборная Италии в матче за третье место Лиги наций обыграла Бельгию со счётом 2:1.

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