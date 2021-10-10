Ван Гал — о неудачах «Барселоны»: когда что-то плохо идёт, всегда винят иностранцев

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поддержал своих соотечественников полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и главного тренера команды Рональда Кумана после неудач каталонцев на старте сезона.
«Когда всё идёт хорошо и ты вносишь большой вклад, как это делал Френки де Йонг последние два года, то беспокоиться не о чем. Но когда что-то идёт не так, в «Барселоне» всегда винят иностранцев. В данном случае это касается и тренера, потому что он и иностранец, и нидерландец», — цитирует ван Гала Sport.es.
Наставник сборной Нидерландов также сказал, что «история повторяется», имея в виду то, что в бытность тренером «Барселоны» также подвергался критике. Поэтому он посоветовал нидерландцам в каталонском клубе «не обращать внимания на негативные комментарии».
После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.
- 10 октября 2021
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