Бэйл приступил к индивидуальным тренировкам
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл близок к восстановлению после мышечной травмы. Как сообщает AS, валлиец начал индивидуальные тренировки. Пока он не тренируется с командой, а совершает пробежки.
Бэйл получил травму 11 сентября. Результаты первичного обследования показали, что он пропустит от 8 до 10 недель. Но в дальнейшем появилась информация, что Бэйл восстановится к ноябрю.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 10 играх в Лиге Европы.
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