«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Коутиньо

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге



Как сообщает Sport.es, «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает вариант приобретения 29-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно. Клуб заинтересован в приглашении игроков с мировым именем, которые уже зарекомендовали себя в английской Премьер-лиге. Ранее окружение Коутиньо заявляло, что бразилец был бы рад вернуться в Англию.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Коутиньо провёл четыре матча и результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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