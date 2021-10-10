«Ньюкасл» в течение нескольких дней уволит Брюса, тренер получит неустойку € 9,4 млн

Новое руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» решило в ближайшие несколько дней досрочно расторгнуть контракт с нынешним наставником команды Стивом Брюсом, сообщает Daily Mail.



По информации источника, в «Ньюкасле» хотят, чтобы Брюс ушёл до матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 17 октября. Английский наставник получит неустойку в размере € 9,4 млн. Помощник Брюса Грэм Джонс будет исполняющим обязанности главного тренера «Ньюкасла» на матч с «Тоттенхэмом».



В качестве преемников Брюса на посту наставника «Ньюкасла» называют Люсьена Фавра, который в данный момент находится без работы, тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса, наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и других.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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