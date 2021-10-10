Кривохарченко — о Гисдоле в «Локо»: в прошлом сезоне его «Кёльн» играл унылые матчи

Комментатор Сергей Кривохарченко, специализирующийся на Бундеслиге, поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.



«Сложно дать однозначный ответ на вопрос, какой стиль проповедует Гисдоль, он один из многочисленных тренеров новой волны, которая связана с Ральфом Рангником. Назначение Маркуса в «Локомотив» смотрится логичным: Гисдоль с юга Германии, он работал во второй команде «Хоффенхайма», когда Рангник руководил первой командой, также Маркус был ассистентом Ральфа в «Шальке». Когда Гисдоль работал в первой команде «Хоффенхайма», она была по-хорошему безумная. Та команда не могла претендовать на высокие места по объективным причинам, но она отлично развлекала зрителя, потому что играла результативные матчи с тремя-четырьмя мячами. Гисдоль старался играть в агрессивной и открытой манере, которую любит Ральф Рангник.



Но, с другой стороны, когда Гисдоль стал работать в «Кёльне» и «Гамбурге», там было не до стиля. Он приходил в клуб с глубочайшим кризисом во всех смыслах. Нужно было добиваться результата, он его добивался, но его команды становились более унылыми. После всплеска, а у Гисдоля всегда первый отрезок хороший, начинались какие-то проблемы. В прошлом сезоне «Кёльн» всегда играл какие-то унылые 0:0 или 0:1, не мог выиграть на протяжении 20 матчей.



Гисдоль возглавлял «Хоффенхайм», когда Рангника уже не было. Тогда было видно, что Маркус любит агрессивный футбол и без Ральфа. Кажется, что Гисдоль — хороший мотиватор. Когда он приходил в команду, которая находилась в кризисе, сразу давал результат. Гисдоль отлично себя проявлял как кризисный тренер.



Когда Рангник пришёл в «Локомотив», у меня было ощущение, что, когда у Николича с точки зрения результатов дела пойдут не очень, Ральф тут же попытается поменять тренера. Николич — неплохой тренер, просто они по-разному видят футбол с Ральфом, очень разные пути для достижения результата. Николич умеет налаживать оборону, делает ставку на личное мастерство в атаке, а структуры в позиционных атаках у него поменьше. Да и прессинга у Марко было немного. Версия Маркуса Гисдоля, который работал в «Хоффенхайме» или помощником Рангника в «Шальке», гораздо ближе Ральфу, нежели Николич. Я составлял список тренеров, на которых может обратить внимание Рангник, Гисдоль был в нём, но не первым. Сейчас сложно найти специалиста на рынке, который будет удовлетворять многим критериям. Может быть, из-за этого и выбрали Маркуса», — сказал Кривохарченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.