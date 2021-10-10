Дембеле может летом бесплатно перейти в «Ливерпуль»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Teamtalk. По информации источника, в подписании 24-летнего нападающего заинтересован «Ливерпуль».



Переговоры о продлении действующего соглашения между «Барселоной» и Дембеле идут тяжело. «Ливерпуль» внимательно следит за развитием событий и готов в январе предложить игроку контракт. Главный тренер красных Юрген Клопп является поклонником игрока.



Контракт француза с «Барселоной» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство каталонцев оказывает давление на игрока и его окружение для того, чтобы Дембеле в ближайшее время согласился на продление контракта.



В нынешнем сезоне Дембеле не провёл ни одного матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги.

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