Глава Примеры: матчи «эль классико» не должны покидать пределы Испании

Глава Примеры Хавьер Тебас высказался об идее проведения «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» вне Испании.
«Сложно сделать так, чтобы в один прекрасный день «эль классико» было сыграно за пределами Испании. Болельщики обеих команд нужны на поле.
«Другие матчи, наверное, можно провести не в Испании, но «эль класико» не должно покидать испанские стадионы», — цитирует Тебаса Sport.es.
Ближайшее «эль класико» состоится 24 октября. Встреча 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона (Испания).
После восьми туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Барселона» после семи сыгранных матчей в чемпионате Испании находится на 9-м месте в таблице, у неё 12 очков.
- 10 октября 2021
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:47
-
22:40
-
22:40
-
22:19
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:50
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:10
-
21:08
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:39
-
20:14
-
20:12
-
19:56
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
18:51