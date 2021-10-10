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Глава Примеры: матчи «эль классико» не должны покидать пределы Испании

Глава Примеры: матчи «эль классико» не должны покидать пределы Испании
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Глава Примеры Хавьер Тебас высказался об идее проведения «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» вне Испании.

«Сложно сделать так, чтобы в один прекрасный день «эль классико» было сыграно за пределами Испании. Болельщики обеих команд нужны на поле.

«Другие матчи, наверное, можно провести не в Испании, но «эль класико» не должно покидать испанские стадионы», — цитирует Тебаса Sport.es.

Ближайшее «эль класико» состоится 24 октября. Встреча 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона (Испания).

После восьми туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Барселона» после семи сыгранных матчей в чемпионате Испании находится на 9-м месте в таблице, у неё 12 очков.

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