Глава Примеры: матчи «эль классико» не должны покидать пределы Испании

Глава Примеры Хавьер Тебас высказался об идее проведения «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» вне Испании.



«Сложно сделать так, чтобы в один прекрасный день «эль классико» было сыграно за пределами Испании. Болельщики обеих команд нужны на поле.



«Другие матчи, наверное, можно провести не в Испании, но «эль класико» не должно покидать испанские стадионы», — цитирует Тебаса Sport.es.



Ближайшее «эль класико» состоится 24 октября. Встреча 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона (Испания).



После восьми туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Барселона» после семи сыгранных матчей в чемпионате Испании находится на 9-м месте в таблице, у неё 12 очков.