Манчини быстрее всех одержал 30 побед со сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил ещё один рекорд с национальной командой. Он одержал 30 побед в 44 официальных матчах. Это новый рекорд, так быстро 30 побед не одерживал ни один тренер итальянской сборной.

Юбилейную победу сборная Италии одержала в матче за 3-е место Лиги наций с командой Бельгии. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Под руководством Манчини сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений.

Рекорд итальянцев составил 37 матчей без поражений. Серия оборвалась в полуфинале Лиги наций в матче со сборной Испании (1:2).

В 44 матчах под руководством Манчини сборная Италии одержала 30 побед, 11 раз сыграла вничью и трижды потерпела поражения.