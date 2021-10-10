Гризманн стал девятым игроком в истории сборной Франции, сыгравшим 100 матчей

Полузащитник сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн, который вышел в стартовом составе команды на матч с Испанией в финале Лиги наций УЕФА, проводит 100-й матч за французскую команду, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гризманн стал девятым игроком, которому покорилась отметка в 100 игр за сборную Франции. Ранее этого добивались Лилиан Тюрам (142 матча), Уго Льорис (134), Тьерри Анри (123), Марсель Десайи (116), Оливье Жиру (110), Зинедин Зидан (108), Патрик Вийера (107) и Дидье Дешам (103).

Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).