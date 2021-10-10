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Кассано назвал своих фаворитов в борьбе за скудетто

Кассано назвал своих фаворитов в борьбе за скудетто
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о борьбе за скудетто в Серии А. Экс-нападающий выделил два клуба в чемпионате Италии.

«Интер» и «Ювентус» — мои фавориты. У «Ювентуса» сильнейший состав, а «Интер» выиграл чемпионат в прошлом сезоне. «Наполи» я считаю таким третьим колесом, которое может выкатиться вперёд. «Милан», «Рому» и другие клубы я ставлю позади перечисленных», — цитирует Кассано Football Italia.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, одержав семь побед подряд. Неаполитанцы опережают «Милан», занимающий второе место, на два очка. Тройку лучших замыкает «Интер», который набрал 17 очков. Все команды провели по семь матчей в Серии А в нынешнем сезоне.

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