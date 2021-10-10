Испания — Франция: Оярсабаль открыл счёт

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт в матче финала Лиги наций УЕФА с Францией.

На 64-й минуте Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол.

Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Франция.

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2). В матче за третье место, который также проходил сегодня, 10 октября, Италия переиграла сборную Бельгии со счётом 2:1. Действующим победителем Лиги наций является Португалия.