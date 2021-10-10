Испания — Франция: Бензема забил ответный гол спустя две минуты после гола испанцев

Нападающий сборной Франции Карим Бензема забил ответный гол спустя две минуты после гола Испании в матче финала Лиги наций УЕФА.

На 66-й минуте Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку».

За две минуты до этого форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол.

Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2). В матче за третье место, который проходил 10 октября, Италия переиграла Бельгию со счётом 2:1. Действующим победителем Лиги наций является Португалия.