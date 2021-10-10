Испания — Франция: Мбаппе вывел французов вперёд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд в матче финала Лиги наций с Испанией. Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 81-й минуте Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2). В матче за третье место, который проходил 10 октября, Италия переиграла Бельгию со счётом 2:1. Действующим победителем Лиги наций является Португалия.