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Франция обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций

Франция обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций
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В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1.

На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку».

На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига A. Финал
10 октября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 2
Франция
1:0 Оярсабаль – 64'   1:1 Бензема – 66'   1:2 Мбаппе – 80'
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