Франция обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1.
На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку».
На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.
В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).
Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.
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