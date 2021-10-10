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Липпи и Сакки рассчитывают, что «Золотой мяч» получит Жоржиньо

Липпи и Сакки рассчитывают, что «Золотой мяч» получит Жоржиньо
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Бывшие наставники сборной Италии Марчелло Липпи и Арриго Сакки считают, что полузащитник «Скуадра адзурра» и «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч».

«В этом году «Золотой мяч» должен получить Жоржиньо, а не обычные претенденты на получение данной награды», — цитирует Липпи Football Italia.

«Я абсолютно согласен», — добавил Сакки.

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В 2021 году Жоржиньо был признан футболистом года по версии УЕФА.

Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европы и стал победителем турнира.

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