Липпи и Сакки рассчитывают, что «Золотой мяч» получит Жоржиньо

Бывшие наставники сборной Италии Марчелло Липпи и Арриго Сакки считают, что полузащитник «Скуадра адзурра» и «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч».



«В этом году «Золотой мяч» должен получить Жоржиньо, а не обычные претенденты на получение данной награды», — цитирует Липпи Football Italia.



«Я абсолютно согласен», — добавил Сакки.



В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В 2021 году Жоржиньо был признан футболистом года по версии УЕФА.



Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европы и стал победителем турнира.