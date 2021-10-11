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УЕФА признал Бускетса лучшим игроком финального турнира Лиги наций

УЕФА признал Бускетса лучшим игроком финального турнира Лиги наций
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс признан УЕФА лучшим игроком финального турнира Лиги наций.

«Он вёл игру сборной Испании в обоих играх финального турнира, диктовал её ход и заметно добавлял красок в игру окружавших его партнёров по команде», — сказал технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1. На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол.

Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.

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