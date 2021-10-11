Бускетс: мне показалось, что второй гол Франции был забит из офсайда

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал результат финального матча Лиги наций с Францией. Встреча завершилась победой Франции со счётом 2:1.

«Как мне показалось, второй гол был забит из офсайда. Мы хорошо подняли линию защитников. Думаю, Мбаппе был в офсайде. Но нам нужно сделать ещё один маленький шаг, чтобы начать выигрывать большие турниры», — цитирует Бускетса Cadena Ser.

На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку».

На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.